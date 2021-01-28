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Москва

Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки «взрывать дома и улицы» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы страны пресекли попытки "взрывать дома и улицы", а также раскрыли каналы поставки боеприпасов и взрывчатки.

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", — сказал белорусский лидер в четверг на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БелТА.

Лукашенко при этом выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которые вовремя пресекли противоправные попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

"Вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли. Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну", — отметил президент Белоруссии.

Белоруссия "нужна как трамплин для атаки на Россию"

Лукашенко заявил, что отличие белорусских протестов от российских в том, что в республике внешние силы решили мгновенно свергнуть власть и ввести войска НАТО, в РФ будут раскачивать ситуацию долго.

"Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда войска НАТО. В РФ будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России блицкриг осуществить невозможно", — сказал Лукашенко, высказывая свою точку зрения о последних событиях в России.

"Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, и, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию", — заявил также белорусский президент.

По мнению Лукашенко, российскому президенту Владимиру Путину никто не простит то, что "он остановил войны в России, и то, что в кучу собрал Россию". "Ему никто это не простит: ни американцы, ни евросоюзовцы, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов", — сказал Лукашенко.
Лукашенко заявил об угрозе раскачивания ситуации в Белоруссии
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД , НАТО
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