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Москва

Украина решила запретить въезд в страну Кеосаяну 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 34 минуты назад
Украина запретит въезд Кеосаяну после поездки в Донецк
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Украины намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

«Российские пропагандисты прибыли в Донецк… В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину. (Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита) Симоньян и (главный редактор радио «Говорит Москва» Роман) Бабаян давно невъездные», — написал Николенко в Twitter.

Ранее посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который попал в черный список министерства культуры Украины.
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Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.
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В мире , Александр Розенбаум , Иван Охлобыстин , Михаил Пореченков , Олег Николенко , Юлия Чичерина , Тигран Кеосаян , Михаил Задорнов , Сергей Пенкин , Олег Газманов , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Донецк , Франция
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