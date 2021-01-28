Украина запретит въезд Кеосаяну после поездки в Донецк

«Российские пропагандисты прибыли в Донецк… В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд на Украину. (Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита) Симоньян и (главный редактор радио «Говорит Москва» Роман) Бабаян давно невъездные», — написал Николенко в Twitter.