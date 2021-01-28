Сандерс заработал миллионы долларов на мемах 

Американский сенатор Берни Сандерс заработал 2 миллиона долларов на мемах с самим собой. Снимок политика в вязаных варежках, сделанный во время инаугурации Джо Байдена , стал вирусным в соцсетях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению пользователей интернета, именно Сандерс победил Конора Макгрегора , боролся за власть в "Игре престолов" и побывал на Луне.

Сенатор не растерялся и решил заработать на свой славе. Он начал продавать футболки, худи, кружки и сувениры со своими отфотошопленными изображениями. За пару недель политик сколотил целое состояние. Правда, все заработанные таким путем деньги Сандерс отдал на благотворительность.