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Москва

Сандерс заработал миллионы долларов на мемах 

Александр Котлеткин 1 час назад
Американский сенатор Берни Сандерс заработал 2 миллиона долларов на мемах с самим собой. Снимок политика в вязаных варежках, сделанный во время инаугурации Джо Байдена, стал вирусным в соцсетях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По мнению пользователей интернета, именно Сандерс победил Конора Макгрегора, боролся за власть в "Игре престолов" и побывал на Луне.
Сенатор не растерялся и решил заработать на свой славе. Он начал продавать футболки, худи, кружки и сувениры со своими отфотошопленными изображениями. За пару недель политик сколотил целое состояние. Правда, все заработанные таким путем деньги Сандерс отдал на благотворительность.
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В мире , Фото , Конор Макгрегор , Джозеф Байден , Берни Сандерс
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