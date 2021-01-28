Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Рейтинг одобрения Байдена в первую неделю президентства составил 54% 

РИА Новости 1 час назад
Рейтинг одобрения Байдена составил 54%
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена в первую неделю президентства составил 54%, что выше уровня одобрения экс-президента Дональда Трампа в любой момент его правления, следует из результатов опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.

"Президент Джо Байден начинает свой срок, заручившись поддержкой большинства американцев… Текущий рейтинг президента уже выше, чем когда-либо за время президентства Дональда Трампа", — сообщается в пресс-релизе университета.

Отмечается, что 54% опрошенных одобряют действия Байдена, 30% респондентов не одобряют. При этом уровень поддержки зависит от партийной принадлежности опрошенных — среди демократов он достигает 90%, 47% — среди независимых избирателей и только 15% — среди республиканцев.
Как свидетельствуют данные опроса, 61% американцев оптимистично относятся к политике, которую Байден будет проводить на посту президента, а 35% — пессимистично. При этом четыре года назад, когда Трамп вступал в должность, респонденты были настроены более пессимистично — только 50% ждали позитивных перемен.
Опрос проводился с 21 по 24 января 2021 года среди 809 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Другой опрос, проведенный изданием Hill совместно с компанией HarrisX 21 и 22 января, показал, что работу Байдена в первые дни в должности главы государства положительно оценивают 63% избирателей в США.
Почти четыре года рейтинг одобрения Трампа стабильно фиксировался в отрезке от "почти 40 до почти 50". Однако его рейтинг одобрения, согласно январскому опросу компании Morning Consult и газеты Politico, опустился до 34%, что стало самым низким показателем за все четыре года пребывания Трампа на посту, после беспорядков в Капитолии.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Комментарии 9
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение