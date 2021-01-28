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Украина попросила Боснию отдать ей подаренную Лаврову икону 

Lenta.ru 28 минут назад
Украина попросила Боснию отдать подаренную Лаврову икону
Фото: @DipAcademyUA
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич обсудил с боснийскими властями вопрос о передаче Киеву иконы, ранее подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом 28 января сообщает «Страна.ua».
Кирилич заявил, что встретился с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович и главным прокурором Горданой Тадич.

«Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе», — сообщил дипломат.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте иконы имеется печать с надписью «Нарком образования УССР». Посольство Украины в декабре направило ноту с требованием вернуть ей реликвию.
Россия вернула икону властям Боснии и Герцеговины. Администрация Милорада Додика заявила, что икона была домашняя.

«Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено», — сказано в заявлении.

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Комментарии 1
В мире , Сергей Лавров , Василий Кирилич , МИД , Босния и Герцеговина , Киев , Луганск , Сараево , Хорватия
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