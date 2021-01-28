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Москва

Пока вы в маске: в Европе началась борьба за вакцину 

Елена Прошина 15 минут назад

«Борьба началась»: ЕС оставит союзников без вакцины

Вакцинация в ЕС проходит медленнее, нежели планировалась. Производители вакцины сообщают о задержках с поставками. На этом фоне в ЕС задумались сократить поставки препаратов в другие страны, однако консенсуса в данном вопросе нет. Ограничение поставок может сказаться на репутации ЕС и ухудшит отношения с союзниками. Окончательное решение будет принято на этой неделе.
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25-летняя девушка умерла от COVID-19 в день рождения

justgiving.com
Британка страдала от пищевого расстройства, заболела COVID-19 и умерла в больнице английского графства Мерсисайд. Со слов семьи, девушка активно занималась благотворительностью.
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В России выявили 19 138 случаев коронавируса за сутки

Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 793 810. За сутки в России умерли 575 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 651.
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Кондукторша избила ногами пассажирку без маски

Telegram-канал «РИА Новости»
Cредства массовой информации распространили видеозапись, на которой кондуктор выталкивает пассажирку без маски из салона автобуса и бьет ее ногами. На самом кондукторе маски также нет. Сообщалось, что инцидент имел место в Красноярске в салоне автобуса маршрута №88.
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Заболеваемость коронавирусом устойчиво снижается в Москве

Это позволило вернуть к плановой работе еще пять стационаров, они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
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В мире , Видео , Анастасия Ракова , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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