Пока вы в маске: в Европе началась борьба за вакцину 

Вакцинация в ЕС проходит медленнее, нежели планировалась. Производители вакцины сообщают о задержках с поставками. На этом фоне в ЕС задумались сократить поставки препаратов в другие страны, однако консенсуса в данном вопросе нет. Ограничение поставок может сказаться на репутации ЕС и ухудшит отношения с союзниками. Окончательное решение будет принято на этой неделе.

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Британка страдала от пищевого расстройства, заболела COVID-19 и умерла в больнице английского графства Мерсисайд. Со слов семьи, девушка активно занималась благотворительностью.

Общее число зарегистрированных на территории страны случаев COVID-19 увеличилось до 3 793 810. За сутки в России умерли 575 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 71 651.

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Cредства массовой информации распространили видеозапись, на которой кондуктор выталкивает пассажирку без маски из салона автобуса и бьет ее ногами. На самом кондукторе маски также нет. Сообщалось, что инцидент имел место в Красноярске в салоне автобуса маршрута №88.