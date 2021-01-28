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Москва

Лукашенко запланировал «вторую инаугурацию» 

Артём Кульша 55 минут назад
Дмитриев рассказал о намерении Лукашенко провести «вторую инаугурацию»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил провести «вторую инаугурацию», поскольку первая очевидно провалилась», заявил «Московскому комсомольцу» экс-кандидат в президенты страны Алексей Дмитриев. Ожидается, что мероприятие состоится 11-12 февраля.
Речь идет о Всебелорусском народном собрании, которое рядовыми белорусами воспринимается не иначе, как пропагандистское событие. На него обычно приглашаются лояльные режиму активисты и общественные деятели. Тем не менее аналитики указывают, что с помощью подобных мероприятий Лукашенко добился концентрации власти в своих руках.
В 1996 году, например, он использовал такой съезд для борьбы против Верховного Совета и Конституционного суда, отметил политолог Валерий Карбалевич. В итоге путем якобы народного голосования была изменена Конституция, а Лукашенко получил возможность безраздельно властвовать. С тех пор такие съезды проходят раз в 5 лет.
На очереди — Всебелорусское собрание, которое до сих пор никак не закреплено в документах. Количество делегатов на нём, отмечает аналитик, определяется не с помощью закона, а по количеству мест в Большом зале Дворца республики (2700). При этом мнения экспертов насчет того, что предпримет Лукашенко на очередном собрании, разделились.
Одни полагают, что президент снова попытается переформатировать власть в стране «под себя». Другие считают, что у национального лидера нет необходимости в нововведениях. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что таким образом Лукашенко планирует «упрочить свой авторитет» и провести «вторую инаугурацию», потому что первая «провалилась».

«Сейчас Лукашенко важно продемонстрировать, что люди его любят и поддерживают», — отметил он.

На будущем съезде будет проведена аналитическая работа, подчеркнул Дмитриев. В частности, можно ли «отобрать у белорусов право голоса» и как скоро это можно будет сделать.
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Комментарии
В мире , Андрей Дмитриев , Валерий Карбалевич , Алексей Дмитриев , Александр Лукашенко , Московский комсомолец
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