Дмитриев рассказал о намерении Лукашенко провести «вторую инаугурацию»

Речь идет о Всебелорусском народном собрании, которое рядовыми белорусами воспринимается не иначе, как пропагандистское событие. На него обычно приглашаются лояльные режиму активисты и общественные деятели. Тем не менее аналитики указывают, что с помощью подобных мероприятий Лукашенко добился концентрации власти в своих руках.

В 1996 году, например, он использовал такой съезд для борьбы против Верховного Совета и Конституционного суда, отметил политолог Валерий Карбалевич . В итоге путем якобы народного голосования была изменена Конституция, а Лукашенко получил возможность безраздельно властвовать. С тех пор такие съезды проходят раз в 5 лет.

На очереди — Всебелорусское собрание, которое до сих пор никак не закреплено в документах. Количество делегатов на нём, отмечает аналитик, определяется не с помощью закона, а по количеству мест в Большом зале Дворца республики (2700). При этом мнения экспертов насчет того, что предпримет Лукашенко на очередном собрании, разделились.

Одни полагают, что президент снова попытается переформатировать власть в стране «под себя». Другие считают, что у национального лидера нет необходимости в нововведениях. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что таким образом Лукашенко планирует «упрочить свой авторитет» и провести «вторую инаугурацию», потому что первая «провалилась».

«Сейчас Лукашенко важно продемонстрировать, что люди его любят и поддерживают», — отметил он.

На будущем съезде будет проведена аналитическая работа, подчеркнул Дмитриев. В частности, можно ли «отобрать у белорусов право голоса» и как скоро это можно будет сделать.