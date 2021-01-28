Обзор иноСМИ: Вакцины России и Китая начали закупать в ЕС 

Пандемия: богачи стали еще богаче, а бедняки обнищали

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала , что уровень социального неравенства за 2020 год вырос в два раза. По данным исследования Oxfam, за последние два года состояние десяти богатейших людей мира выросло на 1,12 триллиона долларов (несмотря на пандемию или даже благодаря ей).

Больше всего от неравенства страдают женщины. В Oxfam отметили, что во время пандемии проблем у них стало еще больше: женщины составляют 70 процентов от всех работников здравоохранения и сильнее рискуют заразиться коронавирусом.

Вакцины России и Китая прорвались в ЕС

Венгрия стала первой страной ЕС, решившей не рассчитывать на согласованную с компаниями Pfizer и Moderna квоту по вакцинам, пишет Die Presse. Пока поставки западных препаратов задерживаются, Будапешт одобрил российскую вакцину «Спутник V»: соглашение с Москвой предусматривает доставку препарата тремя траншами: по 300, 500 и 200 тысяч доз.

Кроме того, страна делает ставку на препарат китайского концерна Sinopharm (соглашение на поставку миллиона доз было заключено в середине января). Российский препарат тем временем уже применяется в Сербии, а в Боснии и Герцеговине ведут переговоры с производителями из России и Китая.

Япония создаст новые ракеты из-за отмены ДРСМД

Газета Mainichi Shimbun рассказала , что Япония планирует увеличить радиус действия противокорабельных ракет «Хитонисики» с 200 до 900 километров, а затем и до 1500 километров. Поводов для модернизации несколько, в первую очередь это новые ракеты соседей: ракеты КНДР долетают до Японии, а у Китая более 1250 ракет с радиусом от 500 до 5500 километров.

Кроме того, Японию подгоняет отмена ДРСМД. США работают над новыми ракетами и планируют развернуть их в Азии. В Токио не хотят подставляться и в этом властям помогут обновленные «Хитонисики»: когда американцы придут к японцам со своими ракетами, последние смогут отказаться, ведь у них уже есть аналогичные.

Нашествие «сталинской красной армии»

Норвежцы с опаской относятся к гипотетическому вторжению России с целью захвата их нефти и газа (это сюжет телесериала «Оккупированные», который идет уже несколько сезонов). Подобное нападение является политической фантастикой в отличие от уже случившегося вторжения «сталинской красной армии» — орды камчатских крабов, рассказала La Vanguardia.

Восьминогие гиганты длиной до двух метров и весом до 15 килограммов — деликатес, который стоит дороже ста евро в ресторанах Осло, Токио и Нью-Йорка. Благодаря нашествию российских крабов жители Бугёйнеса, некогда бедной рыбацкой деревушки, теперь зарабатывают без особых усилий — ловя крабов и продавая их по пять долларов за килограмм (в ресторанах цены выше в 20 раз).

Названы симптомы вируса-мутанта

Управлением национальной статистики Великобритании выяснило, что симптомы британского, особо заразного штамма коронавируса отличаются от симптомов обычного ковида: у пациентов почти не бывает температуры, но они чаще жалуются на боль в горле, мышцах и усталость. Об этом сообщает The Sun.

Основными симптомами исходного вируса COVID-19 считаются лихорадка, продолжительный кашель и потеря обоняния. У пациентов с обоими штаммами с одинаковой частотой встречаются желудочно-кишечные расстройства, одышка и головные боли.