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Двое полицейских в США покончили с собой после штурма Капитолия — WP 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия
Фото: Reuters
После произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой. Об этом 28 января сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу полиции столицы США Роберта Конти.
При это ранее в полиции сообщили изданию, что с жизнью 9 января свел счеты 51-летний полицейский из США Ховард Либенгуд, являвшийся свидетелем беспорядков в Вашингтоне.
При этом глава столичной американской полиции подтвердил данную информацию 26 января перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям сената страны.
Также Конти сообщил WP, что вторым покончившим с собой стал полицейский Джеффри Смит, который сделал это 15 января и до того 12 лет проработал в патрульной службе.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что обвинения в краже документации со стола лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла предъявлены жителю американского штата Калифорния Томми Фредерику Аллану.
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Комментарии
В мире , Митч Макконнелл , Джеффри Смит , Сенат США , Washington Post , США
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