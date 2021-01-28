Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

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После произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой. Об этом 28 января сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу полиции столицы США Роберта Конти.

При это ранее в полиции сообщили изданию, что с жизнью 9 января свел счеты 51-летний полицейский из США Ховард Либенгуд, являвшийся свидетелем беспорядков в Вашингтоне.

При этом глава столичной американской полиции подтвердил данную информацию 26 января перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям сената страны.