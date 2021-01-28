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Москва

Байдена раскритиковали за продление СНВ-3 на условиях России 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Два американских конгрессмена-республиканца раскритиковали администрацию нового президента США демократа Джо Байдена за решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях России. Их заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам.
«Рамблер» писал, что ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США считает договор СНВ-3 опорой стратегической стабильности и стремится продлить срок его действия на пять лет. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приветствовал политическую волю на продление этого документа. 26 января Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора.
По мнению Майкла Маккола и Майка Роджерса, продление соглашения в текущем варианте лишит США «важнейших рычагов влияния» на Россию.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового СНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок», — говорится в заявлении.

Конгрессмены призвали президента США договориться о продлении договора на меньший срок и провести новые переговоры с Россией, чтобы не дать российскому лидеру «именно то, о чем он просил».
Комментарии
В мире , Видео , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Администрация США
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