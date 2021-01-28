Украинцы могут быть ограничены в правах за наличие гражданства России . Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду . Он опубликован на ее официальном портале.

В понедельник группа депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о введении на Украине двойного гражданства. Соавтор документа Олег Дунда мотивировал необходимость его принятия тем, что это поспособствует выходу из тени большого числа украинцев, имеющих двойное гражданство.

В законопроекте отдельно упомянуто, что украинцы, у которых есть гражданство страны, признанной Советом национальной безопасности и обороны Украины агрессором, потеряют право на участие в выборах.

«Человек не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства агрессора», — сообщил Дунда.