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Москва

Граждан России ограничат в правах на Украине 

Артём Кульша 1 час назад
Украинцы могут быть ограничены в правах за наличие гражданства России. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду. Он опубликован на ее официальном портале.
В понедельник группа депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о введении на Украине двойного гражданства. Соавтор документа Олег Дунда мотивировал необходимость его принятия тем, что это поспособствует выходу из тени большого числа украинцев, имеющих двойное гражданство.
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В законопроекте отдельно упомянуто, что украинцы, у которых есть гражданство страны, признанной Советом национальной безопасности и обороны Украины агрессором, потеряют право на участие в выборах.

«Человек не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства агрессора», — сообщил Дунда.

Он высказал мнение, что принятие законопроекта усилит взаимосвязь Украины с украинскими диаспорами в США, странах Европейского союза и других государствах и позволит диаспоре активнее участвовать в политической жизни Украины.
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В мире , Видео , ЕС , Верховная Рада
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