Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии 

27 января в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Из жерла идет выброс раскаленных газов. Лава растекается по склону. Уровень опасности в районе вулкана оценивается как второй по значению. Людей призывают находиться на расстоянии не ближе, чем в 5 километров от кратера.

"Это самое значительное извержение с тех пор, как в ноябре прошлого года был повышен уровень опасности в районе вулкана Мерапи", — заявил Ханика Хумайда, глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява.

Вулкан Мерапи является одним из самых активных на планете. Его высота составляет 2,9 тысячи метров.