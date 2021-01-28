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Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии 

Вадим Дроздов 38 минут назад
27 января в Индонезии началось извержение вулкана Мерапи. Из жерла идет выброс раскаленных газов. Лава растекается по склону. Уровень опасности в районе вулкана оценивается как второй по значению. Людей призывают находиться на расстоянии не ближе, чем в 5 километров от кратера.
"Это самое значительное извержение с тех пор, как в ноябре прошлого года был повышен уровень опасности в районе вулкана Мерапи", — заявил Ханика Хумайда, глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява.
Вулкан Мерапи является одним из самых активных на планете. Его высота составляет 2,9 тысячи метров.
В мире , Видео
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