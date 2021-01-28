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Пентагон будет моделировать риски изменения климата 

ТАСС 30 минут назад
Пентагон будет моделировать риски изменения климата
Фото: EPA
Пентагон намерен включать анализ рисков климатических изменений при проведении моделирования и военных игр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы американского военного ведомства Ллойда Остина.

"Полностью поддерживаю указание президента включить вопросы климата в качестве важнейшего элемента нашей национальной безопасности и проанализировать влияние изменений климата на наши стратегии безопасности, операций и инфраструктуру, — отмечается в тексте. — Министерство обороны с 2010 года признало, что изменение климата на планете имеет драматическое влияние на наши операции, объекты и планирование. Каждый год мы наблюдаем последствия наводнений, засух, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений".

"Министерство обороны будет поддерживать включение анализа климатических рисков в моделирование, военные игры и в следующую Стратегию национальной обороны", — сказал Остин.
Президент США Джо Байден подписал в среду три указа, направленные на противодействие изменению климата. Согласно документам, администрация США сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам, а также соответствующую рабочую группу.
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Комментарии
В мире , Экология , Джозеф Байден , Ллойд Остин , Министерство обороны , Пентагон , Администрация США , США
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