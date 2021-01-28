Пентагон будет моделировать риски изменения климата 

"Полностью поддерживаю указание президента включить вопросы климата в качестве важнейшего элемента нашей национальной безопасности и проанализировать влияние изменений климата на наши стратегии безопасности, операций и инфраструктуру, — отмечается в тексте. — Министерство обороны с 2010 года признало, что изменение климата на планете имеет драматическое влияние на наши операции, объекты и планирование. Каждый год мы наблюдаем последствия наводнений, засух, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений".