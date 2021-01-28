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Размер замороженных из-за санкций активов россиян назвали в ФРГ 

News.ru 20 минут назад
Размер замороженных из-за санкций активов россиян назвали в ФРГ
Фото: Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press
Министерство экономики и энергетики Германии подсчитало, что с 2014 года из-за санкций Евросоюза размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний начинаются от нескольких сотен евро.
Данные были представлены на заседании бундестага, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в 2018 году в санкционную базу данных, в частности, Кипр занёс более €3 млн, Германия — свыше €485 тысяч, Италия — почти €94 тысячи, а Нидерланды — €806.
В 2019 году размер замороженных активов и средств в Германии составил почти €337 тысяч, в Италии — €148 тысяч, в Нидерландах — €819. В прошлом году Германия занесла в базу €341 тысячу замороженных счетов и активов, а Нидерланды — лишь €761. Всего за последние шесть лет Германия «заморозила» у попавших под санкции ЕС россиян около €1,8 млн Отмечается, что с 2014 года потери европейского бизнеса из-за санкций против России составили миллиарды евро.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Великобритании рассматривают вопрос о введении новых санкций против российских властей из-за отравления и последующего ареста политика Алексея Навального. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел страны по делам Европы и Америки Венди Мортон. Сейчас руководство страны не хочет комментировать возможные меры, так как это может снизить их эффект.
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В мире , Алексей Навальный , Бундестаг , ЕС , Минэкономразвития , РИА Новости , Германия , Италия , Кипр , Нидерланды
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