Министерство экономики и энергетики Германии подсчитало, что с 2014 года из-за санкций Евросоюза размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний начинаются от нескольких сотен евро.

Данные были представлены на заседании бундестага , сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в 2018 году в санкционную базу данных, в частности, Кипр занёс более €3 млн, Германия — свыше €485 тысяч, Италия — почти €94 тысячи, а Нидерланды — €806.

В 2019 году размер замороженных активов и средств в Германии составил почти €337 тысяч, в Италии — €148 тысяч, в Нидерландах — €819. В прошлом году Германия занесла в базу €341 тысячу замороженных счетов и активов, а Нидерланды — лишь €761. Всего за последние шесть лет Германия «заморозила» у попавших под санкции ЕС россиян около €1,8 млн Отмечается, что с 2014 года потери европейского бизнеса из-за санкций против России составили миллиарды евро.