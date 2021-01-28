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В Германии упрекнули США в лицемерии из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 21 минуту назад
В Германии упрекнули США в лицемерии из-за «Северного потока — 2»
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Позиция США в отношении проекта "Северный поток — 2" и российско-немецкого энергетического сотрудничества является "чистым лицемерием", такое мнение выразил колумнист Die Zeit, бывший главный редактор издания Тео Зоммер.
Как пишет автор, Москва всегда была надежным поставщиком газа в ФРГ. "Российско-немецкое энергетическое партнерство функционировало даже в разгар холодной войны", — отмечает он.
По мнению Зоммера, обвинения со стороны Вашингтона в том, что Германия "финансирует бюджет" России закупками газа, являются "чистым лицемерием", так как США сами являются вторым по величине импортером российской нефти.

"За это они заплатили около 13 миллиардов долларов в 2019 году, а в первой половине 2020 года они даже удвоили свой импорт", — напоминает он.

По словам автора, по "Северному потоку" транспортируется 55 миллиардов кубометров газа, а "Северный поток — 2" увеличит поставки двое, что необходимо Германии на время переходного периода после постепенного отказа страны от ядерной энергии и угля.
Как напоминает Зоммер, ФРГ не полностью зависит от российского газа, на который приходится около половины поставок, а снабжение голубым топливом стран Восточной Европы можно обеспечить благодаря реверсу.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
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В мире , ЕС , Германия , Москва , США
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