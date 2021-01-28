В США приготовились отразить угрозу экстремистского насилия

Правительство США выпустило в среду, 27 января, антитеррористическое предупреждение о риске дальнейшего насилия со стороны «экстремистов», выступающих против президентства Джо Байдена , сообщает AFP.

В то же время судебные органы огласили обвинительное заключение стороннику Дональда Трампа после обнаружения у него пяти самодельных бомб и арсенала, который он, согласно обвинительному заключению, намеревался использовать против демократов.

Однако министерство внутренней безопасности заверило, что его информационный бюллетень не был вызван «информацией о конкретном вероятном заговоре». Скорее, он указывает на «атмосферу повышенной угрозы», которая пронизывает Соединенные Штаты и, вероятно, продлится несколько недель.