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Соединенные Штаты готовятся отразить угрозу экстремистского насилия 

BFM.RU 16 минут назад
В США приготовились отразить угрозу экстремистского насилия
Фото: РИА Новости
Правительство США выпустило в среду, 27 января, антитеррористическое предупреждение о риске дальнейшего насилия со стороны «экстремистов», выступающих против президентства Джо Байдена, сообщает AFP.
В то же время судебные органы огласили обвинительное заключение стороннику Дональда Трампа после обнаружения у него пяти самодельных бомб и арсенала, который он, согласно обвинительному заключению, намеревался использовать против демократов.
Однако министерство внутренней безопасности заверило, что его информационный бюллетень не был вызван «информацией о конкретном вероятном заговоре». Скорее, он указывает на «атмосферу повышенной угрозы», которая пронизывает Соединенные Штаты и, вероятно, продлится несколько недель.
Министерство внутренней безопасности регулярно выпускает подобные предупреждения, но обычно они связаны с внешними угрозами, в том числе от джихадистов.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , США
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