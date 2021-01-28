Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Американцы критичнее россиян оценили действия властей по борьбе с COVID 

Прайм 47 минут назад
Американцы критичнее россиян оценили действия властей по борьбе с COVID
Фото: © РИА Новости. Дмитрий Паршин
Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг "Ромир". В ноябре-декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было собеседовано более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.
В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%. "Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)", — говорится в исследовании.

"Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%). В России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим, 7% затруднились ответить", — добавляется в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Прайм: последние новости
Украинский политик назвал огромной ошибкой отказ от российских кредитов Украинский политик назвал огромной ошибкой отказ от российских кредитов Будущая глава минфина США заявила о приверженности санкциям против России Будущая глава минфина США заявила о приверженности санкциям против России Названа дата начала процесса импичмента Трампу в сенате Названа дата начала процесса импичмента Трампу в сенате
Комментарии 3
В мире , ВОЗ , РИА Новости , Азербайджан , Вьетнам , Индия , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
00:32
Енот залез на электрический столб в Краснодаре и попал на видео
Общество
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
00:07
Женщина бросила младенца в сугроб и попала на видео
Общество
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
01:19
Бегающий по автомобилям в Петербурге мужчина попал на видео
Происшествия
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
00:55
Спасение тонущей девушки сотрудниками ДПС попало на видео
Происшествия
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
00:36
Столкновение машины со столом для пинг-понга попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение