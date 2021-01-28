Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 

Сразу три указа, направленных на противодействие изменению климата, подписал в среду президент США Джо Байден . "Мы ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать", — подчеркнул хозяин Белого дома перед тем, как подписать документы. Он подчеркнул, что изменение климата — это "угроза самому нашему существованию".

Новые указы предполагают, что власти США сделают вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью своей внешней политики, пишет ТАСС . В Белом доме будет создано управление по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам. Байден отметил, что США намерены стать крупнейшим в мире экспортером экологически чистых технологий, что позволит создать еще больше рабочих мест.

В планах американской администрации провести в День Земли — 22 апреля 2021 года — саммит по климату с участием мировых лидеров. Его темой станет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Также Федеральным агентствам США будет отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности Байден поручит приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.