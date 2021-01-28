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Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 

Российская Газета и ещё 3 10 минут назад
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата
Фото: AFP/MANDEL NGAN
Сразу три указа, направленных на противодействие изменению климата, подписал в среду президент США Джо Байден. "Мы ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать", — подчеркнул хозяин Белого дома перед тем, как подписать документы. Он подчеркнул, что изменение климата — это "угроза самому нашему существованию".
Новые указы предполагают, что власти США сделают вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью своей внешней политики, пишет ТАСС. В Белом доме будет создано управление по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам. Байден отметил, что США намерены стать крупнейшим в мире экспортером экологически чистых технологий, что позволит создать еще больше рабочих мест.
В планах американской администрации провести в День Земли — 22 апреля 2021 года — саммит по климату с участием мировых лидеров. Его темой станет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Также Федеральным агентствам США будет отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности Байден поручит приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин.
Напомним, Байден в день своей инаугурации подписал 17 указов. Соединенные Штаты вернулись к своему участию в Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп вывел их в 2017 году, считая, что "зеленые" ограничения наносят ущерб промышленности страны и приведут к банкротству крупнейших американских компаний. Ранее Байден обещал совершить в стране "Революцию чистой энергии". Согласно его плану, экономика США избавится от грязной энергетики и достигнет нулевых выбросов в атмосферу уже к 2050 году.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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