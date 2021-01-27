Кочарян обвинил главу Нагорно-Карабахской Республики в предательстве

«В эту войну самое безопасное место было вокруг резиденции президента [НКР Араика Арутюняна], то есть его берегли. А [в] 1994-1995 гг, когда мое рабочее место было в этом здании, нас обстреливали из Града. Вместо крыши были натянуты пакеты, а вокруг здания были огромные воронки, оно было похоже на поле боя», — заметил Кочарян.