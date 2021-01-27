Кочарян обвинил главу Нагорно-Карабахской Республики в предательстве

«Когда Кочарян был в Степанакерте, он заметил, что азербайджанские бомбардировки обходят стороной резиденцию главы Карабаха Араика Арутюняна, — сообщает Telegram-канал Sputnik Armenia. — Кочарян предполагает, что именно в этом здании могли скрываться предатели, которые сливали информацию противнику, в том числе и местонахождение главы Армии обороны [Карабаха] Джалала Арутюняна».
«В эту войну самое безопасное место было вокруг резиденции президента [НКР Араика Арутюняна], то есть его берегли. А [в] 1994-1995 гг, когда мое рабочее место было в этом здании, нас обстреливали из Града. Вместо крыши были натянуты пакеты, а вокруг здания были огромные воронки, оно было похоже на поле боя», — заметил Кочарян.
«До тех пор, пока правоохранительными органами не будет доказано, что нынешним властям предложили сделку за сдачу земель, каждый гражданин имеет право думать, что так и было. Но при действующих властях какое-либо расследование невозможно», — считает Кочарян.