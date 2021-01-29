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Норвегия закрыла въезд в страну из-за коронавируса с 29 января 

BFM.RU и ещё 4 31 минуту назад
Норвегия закрыла въезд в страну из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Норвегия закрыла границы с 29 января из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление Норвежского телеграфного бюро.

«Правительство Норвегии на фоне пандемии коронавируса приняло решение с 29 января закрыть границы, разрешив въезд только в случае наличия веских оснований. По словам премьер-министра Эрны Сульберг, на практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии. Она пояснила, что критически важные товары и услуги будут по-прежнему поставляться в страну», — говорится в сообщении.

По новым правилам, трудовые мигранты также не смогут приехать в Норвегию, порядок пересмотрят через две недели, отмечается в сообщении.
Всего за время пандемии в стране выявили 62,2 тысячи заболевших, скончались более 550 пациентов.
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