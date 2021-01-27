В ООН назвали изменение климата главной угрозой человечеству

Большинство жителей планеты считают изменение кликмата главной угрозой человечеству. Об этом свидетельствует данные всемирного опроса , проведенного ООН

Опрос стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие 1,2 миллиона человек из 50 стран мира. О том, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией, рассказало 64 процента всех респондентов. При этом доля людей, придерживающихся такой точки зрения, выше в Западной Европе и Северной Америке — там она составляет 72 процента.

Кроме того, опрос показал, что использование возобновляемых источников энергии пользуется широкой поддержкой среди населения стран, которые являются крупными источниками загрязнения окружающей среды. Так, такую тактику борьбы с изменением климата поддержало 76 процентов респондентов в Австралии и 65 процентов — в США.