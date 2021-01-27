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В ООН рассказали о главной угрозе человечеству 

Lenta.ru 44 минуты назад
В ООН назвали изменение климата главной угрозой человечеству
Фото: Reuters
Большинство жителей планеты считают изменение кликмата главной угрозой человечеству. Об этом свидетельствует данные всемирного опроса, проведенного ООН.
Опрос стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие 1,2 миллиона человек из 50 стран мира. О том, что изменение климата является чрезвычайной ситуацией, рассказало 64 процента всех респондентов. При этом доля людей, придерживающихся такой точки зрения, выше в Западной Европе и Северной Америке — там она составляет 72 процента.
Кроме того, опрос показал, что использование возобновляемых источников энергии пользуется широкой поддержкой среди населения стран, которые являются крупными источниками загрязнения окружающей среды. Так, такую тактику борьбы с изменением климата поддержало 76 процентов респондентов в Австралии и 65 процентов — в США.
Ранее сообщалось, что скорость таяния льда на Земле достигла катастрофических темпов. Согласно выводам ученых Лидского университета в Великобритании, в период с 1994-го по 2017 год планета потеряла 28 триллионов тонн льда, что эквивалентно слою льда толщиной сто метров, покрывающему всю Великобританию. При этом скорость таяния заметно увеличилась за последние три десятилетия.
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В мире , ООН , Австралия , США , Великобритания
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