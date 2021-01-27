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Власти США предупреждают о повышенной угрозе применения насилия 

Газета.Ru 1 час назад
Власти США предупредили о повышенной угрозе насилия
Фото: Marcio Jose Sanchez/AP
В США сохраняется повышенная угроза применения насилия, сообщает американское министерство внутренней безопасности.

«В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», — указано в сообщении.

Министерство выражает обеспокоенность тем, что лица, недовольные сменой президента страны, могут «мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов» для подстрекательства к насилию.
До этого стало известно, что президент США Джо Байден поручил администрации оценить риски внутреннего экстремизма после беспорядков в Вашингтоне.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , США
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