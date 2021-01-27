Санду попросила депутатов отклонить кандидатуру премьера 

Президент Молдавии Майя Санду попросила депутатов парламента отклонить предложенную ей кандидатуру премьер-министра, чтобы ускорить процесс его роспуска и проведения досрочных выборов, сообщает « Sputnik Молдова».

Согласно законодательству Молдавии, президент имеет право распустить парламент, если он в течение трех месяцев не сможет выбрать нового главу кабинета министров.

«Мы можем приблизиться к выборам, если голосование парламентариев ни к чему не приведет. Посмотрим, действительно ли депутаты хотят досрочных выборов», — пояснила Санду.

Она заметила, что конституция не запрещает главе государства предлагать депутатам одну и ту же персону на протяжении всего срока голосования. На этот пост молдавский лидер выдвинула бывшего министра финансов страны 43-летнюю Наталью Гаврилицу.