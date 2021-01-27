В США призвали агрессивно отвечать на действия России 

«В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», — продолжила Томас-Гринфилд.