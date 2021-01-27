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В США призвали агрессивно отвечать на действия России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 3 часа назад
В США призвали агрессивно отвечать на действия России
Фото: Reuters
Вашингтон должен агрессивно отвечать на действия России, но при этом вместе работать над вопросами из сферы общих интересов, заявила кандидат в постпреды США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Нам ясно, что действия России в отношении США были агрессивными, и они вели себя враждебно. (…) И мы должны отвечать агрессивно на их действия», — передает ее слова ТАСС.

«В то же время нам надо найти способ работать с ними в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у нас есть общий интерес. Я с нетерпением жду начала работы с ними по таким вопросам, как, например, ситуация в Иране», — продолжила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США хотят работать с Москвой и Пекином по вопросу иранской ядерной программы.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать России с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.
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В мире , Джозеф Байден , Совбез ООН , ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва , Пекин , США
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