Британия задумалась о новых санкциях против России 

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«Мы внимательно рассматриваем все возможные варианты дальнейших санкций», — заявила Мортон.

Она добавила, что комментировать дальнейшие шаги считает неуместным, поскольку это может подорвать их влияние.

Мортон заявила, что Великобритания «потрясена» «политически мотивированным» задержанием Алексея Навального и призывает «к немедленному и безоговорочному» освобождению политика.

Она также осудила «недопустимое» применение насилия представителями власти в отношении участников несанкционированных акций в российских городах в прошедшие выходные.