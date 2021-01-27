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Британия задумалась о новых санкциях против России 

Вероника Полынина 8 минут назад
Британия задумалась о новых санкциях против России
Фото: depositphotos.com
В Великобритании изучают возможность введения новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Об этом, как сообщает Evening Standard, заявила британский министр государственный министр по делам Европы и Америки Венди Мортон, выступая перед палатой общин.

«Мы внимательно рассматриваем все возможные варианты дальнейших санкций», — заявила Мортон.

Она добавила, что комментировать дальнейшие шаги считает неуместным, поскольку это может подорвать их влияние.
Мортон заявила, что Великобритания «потрясена» «политически мотивированным» задержанием Алексея Навального и призывает «к немедленному и безоговорочному» освобождению политика.
Она также осудила «недопустимое» применение насилия представителями власти в отношении участников несанкционированных акций в российских городах в прошедшие выходные.
Как сообщал «Рамблер», 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился с августа, из-за систематических нарушений условий испытательного срока. Позже суд арестовал политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».
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В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево
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