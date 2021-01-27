В МИД Германии поддержали продление договора СНВ-3

"СНВ-3 продлевается — это важная новость, которой новая администрация США посылает первый сигнал. Продление этого договора между США и Россией по сокращению стратегических ядерных вооружений привнесет действительно больше в безопасность, в том числе Европы", — говорится в заявлении Мааса, распространенном МИД ФРГ.