В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок

В Швеции запрещается разведение норок до конца 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила министр сельского хозяйства Йенни Нильссон.
«Сегодня мы можем объявить, что решили не разрешать новые помёты норок в 2021 году. Цель — защитить здоровье животных и человека во время пандемии», — цитирует её ТАСС.
В ноябре сообщалось, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из хозяйств, в связи с чем 1 тыс. этих животных будут уничтожены.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении инфицирования норок коронавирусом также в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.