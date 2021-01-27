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В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок до конца 2021 года 

RT на русском 48 минут назад
В Швеции из-за COVID-19 запретили разведение норок
Фото: Reuters
В Швеции запрещается разведение норок до конца 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила министр сельского хозяйства Йенни Нильссон.

«Сегодня мы можем объявить, что решили не разрешать новые помёты норок в 2021 году. Цель — защитить здоровье животных и человека во время пандемии», — цитирует её ТАСС.

В ноябре сообщалось, что во Франции был обнаружен очаг заболевания норок коронавирусом в одном из хозяйств, в связи с чем 1 тыс. этих животных будут уничтожены.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об обнаружении инфицирования норок коронавирусом также в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Дания , Испания , Италия , Нидерланды , США , Франция , Швеция
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