ФБР провело обыск у обвиняемой в краже ноутбука Пелоси женщины

Райли Джун Уильямс была задержана на прошлой неделе в штате Пенсильвания . Согласно документам минюста , ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия, воспрепятствовании проведению официального разбирательства, а также пособничестве в краже государственной собственности. Ранее сообщалось, что суд принял решение освободить женщину под залог.

Как заявил адвокат обвиняемой во время слушаний в суде, в ходе обыска ФБР не нашла следов пропавшей техники. "Они искали везде, у нее нет компьютера", — заявил он.

Ранее поступили сообщения, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР ", по какой-то причине пересылка ноутбука сорвалась.