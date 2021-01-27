ФБР провело обыск у обвиняемой в краже ноутбука Пелоси женщины

Агенты ФБР не нашли ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время обыска в доме и автомобиле женщины, обвиняемой в его краже во время штурма Капитолия 6 января, сообщает газета Philadelphia Inquirer.
Райли Джун Уильямс была задержана на прошлой неделе в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия, воспрепятствовании проведению официального разбирательства, а также пособничестве в краже государственной собственности. Ранее сообщалось, что суд принял решение освободить женщину под залог.
Как заявил адвокат обвиняемой во время слушаний в суде, в ходе обыска ФБР не нашла следов пропавшей техники. "Они искали везде, у нее нет компьютера", — заявил он.
Ранее поступили сообщения, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР", по какой-то причине пересылка ноутбука сорвалась.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.