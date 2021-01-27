Украинский разведчик: Россия могла захватить Киев

Весной 2014 года Россия могла с помощью наступательной операции занять территорию Украины до Днепра. Такое мнение высказал бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.

Разведчик рассказал, что в то время у ВСУ не было ни одной боеспособной части, а военное руководство пыталось найти, чем прикрыть небо над Киевом

ПЗРК ставили, чтобы прикрыть парламент, потому что не знали, чем прикрыть Киев. Четырнадцатый год, конец февраля, — сказал Гвоздь в интервью каналу «Апостроф».

Он подчеркнул, что сейчас легко критиковать решения властей, однако необходимо учитывать условия, которые были в тот период.

Помню, как тогда высылались машины, ставились на полосу в Гостомеле, так как боялись, что сядет российский спецназ, — признался бывший руководитель Службы внешней разведки.

По его словам, если бы на Украине началось кровопролитие, например, в Крыму, то российские военнослужащие могли бы начать операцию и «дошли бы до Днепра».

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.