В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена

Польский профессор обратил внимание на современные американо-германские отношения и на основании этого решил, что в политике нового американского лидера Джозефа Байдена можно углядеть "признаки шизофрении". Профессор выразил обеспокоенность из-за ситуации с "Северным потоком — 2", строительство которого продолжается, несмотря на санкции США

В политике нового американского лидера Джозефа Байдена заметны «признаки шизофрении», считает польский профессор-американист, ректор Ягеллонского колледжа Гжегож Горски, слова которого приводит Radio Szczecin.

Ученый объяснил, что заметил подобные проявления в вопросах, касающихся отношений Вашингтона и Берлина. «С одной стороны, мы слышим ругань, так как Германия строит газопровод вместе с Россией , хочет обеспечить себе альтернативу. С другой, он [Байден] приглашает немцев сотрудничать», — обратил внимание Горски.

По словам профессора, если Вашингтон вернется к тесному союзу с Берлином, это может стать причиной того, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, а отношения США и РФ улучшатся.

При этом, как он отметил, первые заявления и действия представителей Демократической партии на международной арене вызывают озабоченность. «Это полная путаница и неразбериха, невозможно ничего точно сказать о каком-либо направлении политики [США]», — указал Горски.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне отметила, что Вашингтон «по-прежнему считает, президент продолжает верить, что „Северный поток — 2“ — плохая сделка для Европы». Кроме того, как она подчеркнула, новая администрация намерена заняться санкциями в отношении проекта, а также изучать уже введенные ограничения.

За неделю до этого США ввели новые санкции против строящегося «Северного потока — 2». Ограничительные меры распространились на трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Как уточняло ТАСС, под рестрикции также попало судно «Максим Горький».

В тот же день немецкий концерн Bilfinger SE принял решение отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2», писала газета Bild.

По ее сведениям, причиной решения стали опасения в связи с возможными санкциями со стороны Вашингтона. Концерн заключил с оператором проекта Nord Stream 2 AG ряд контрактов, в том числе на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию систем технологического управления и безопасности для работы трубопровода. Объем заказа — €15 млн Bilfinger SE стала не первой компанией, которая покинула проект. В ноябре прошлого года от сотрудничества со строящимся российским экспортным газопроводом отказалась норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). Компания пошла на это из-за решения Соединенных Штатов расширить действующие санкции. Датская инжиниринговая компания Ramboll также отказалась от участия в проекте.

В день введения новых санкций со стороны Вашингтона, 19 января, Reuters со ссылкой на проспект еврооблигаций «Газпрома» писало, что строительство «Северного потока — 2» может быть приостановлено или даже окончательно свернуто из-за политического давления. Тогда в компании впервые заговорили о провале проекта газопровода. Вместе с тем корпорация не оставляет намерений завершить его строительство, «как только это станет разумно возможным».

В документе подчеркивается, что «Газпром» — публичная компания, которая обязана предупреждать инвесторов о возможных рисках до размещения долговых бумаг.

В проспекте также содержится оговорка об исключительных обстоятельствах, при которых проект остановят. Если эти обстоятельства будут иметь место, то, как признали в российском газовом монополисте, от корпорации могут потребовать выплаты компенсаций, то есть штрафов, сборов за аннулирование и других платежей. При таких условиях может возникнуть и потребность создать существенные резервы для сдерживания обесценивания инвестиций.

Как подчеркнули в «Газпроме», в настоящее время проект переживает сильное давление из-за вводимых против него ограничительных мер, но намерение завершить его остается до сих пор, отмечалось во время конференц-кола для инвесторов.