Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Киев попросил Интерпол найти летающие в Крым самолеты 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
Украинская прокуратура обратилась за помощью в Интерпол для поиска российских самолетов, заочно арестованных украинскими судами за полеты в Крым.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Сейчас власти Украины считают законным только один способ въезда в Крым — через Херсонскую область.
В РФ ответили Украине на арест российских самолетов
В сентябре 2020-го украинский суд наложил арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым. В Киеве отмечали, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров. В ноябре стало известно об «аресте» украинскими прокурорами еще 44 самолетов.
По данным украинской прокуратуры, «наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов» над Крымом.

«Прокуратура обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Киев также направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи для ареста самолетов.
Комментарии 3
В мире , Видео , Генпрокуратура РФ , Интерпол
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Массовая драка на парковке попала на видео
01:23
Массовая драка на парковке попала на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение