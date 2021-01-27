Украинская прокуратура обратилась за помощью в Интерпол для поиска российских самолетов, заочно арестованных украинскими судами за полеты в Крым

Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Сейчас власти Украины считают законным только один способ въезда в Крым — через Херсонскую область.

В сентябре 2020-го украинский суд наложил арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым. В Киеве отмечали, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров. В ноябре стало известно об «аресте» украинскими прокурорами еще 44 самолетов.

По данным украинской прокуратуры, «наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов» над Крымом.

«Прокуратура обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Киев также направил в иностранные государства запросы о международной правовой помощи для ареста самолетов.