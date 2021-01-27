В Роттердаме задержали более 80 участников беспорядков

Нидерландская полиция задержала 81 человека за подстрекательство к беспорядкам во время акций против комендантского часа и ограничительных мер в Роттердаме

Согласно данным правоохранительных органов, среди задержанных оказался 11-летний мальчик. В основном задержания связаны с вандализмом и нарушением комендантского часа. При этом столкновения не фиксировались, в ходе задержаний никто не пострадал, передаёт Algemeen Dagblad.

Как писал NEWS.ru, 24 января толпа молодых людей в нидерландском городе Урк, который находится в 80 км от Амстердама, подожгла мобильный центр для тестирования граждан на коронавирусную инфекцию.

В Нидерландах с 23 января с 21:00 до 04:30 действует комендантский час. Жителям нельзя появляться на улицах без веских оснований. За нарушение правил им грозит штраф в размере €95. Однако люди возмущены введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, в том числе комендантского часа.