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У мафии в Италии изъяли имущества на 124 миллиона евро 

Lenta.ru 32 минуты назад
У мафии в Италии изъяли имущества на 124 миллиона евро
Фото: AP
Итальянские правоохранительные органы изъяли имущество стоимостью в 124 миллиона евро у клана калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Об этом сообщает агентство ANSA.
Среди конфискованных активов — четыре компании, 67 зданий, 91 земельный участок, семь транспортных средств, акции шести предприятий, а также 20 банковских и страховых счетов.
Сообщается, что все изъятое имущество было оформлено на четырех предпринимателей, которых обвиняют в связях с кланом Пиромалли.
Ранее в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.
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В мире , МВД , Италия
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