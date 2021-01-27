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«Борись за Украину — грабь почту!»: в России поиздевались над украинскими героями 

Мария Иванова 1 час назад
Блогер раскритиковал памятное мероприятие в честь националистов на Украине
Фото: ТАСС
Блогер Борис Рожин раскритиковал украинцев, устроивших памятное мероприятие в честь националистов, которые напали на почту в прошлом веке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», ранее жители Львова почтили память Василия Биласа и Дмитрия Данилишина, казненных в 1932 году. Люди собрались у бывшей тюрьмы — места их казни.
По данным Galinfo, в мероприятии приняли участие замглавы Львовского областного совета Юрий Холод, председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики Святослав Шеремета, представители молодежных организаций, ветераны. Они возложили цветы к памятной доски и исполнили гимн Украины.
Рожин назвал Биласа и Данилишина участниками неудачного ограбления почты (по версии их последователей, это была экспроприация почты для обеспечения деятельности националистов и борьбы с Польшей). Нападавших позже задержали и судили, Данилишина и Биласа казнили.
Во время церемонии Холод заявил, что они «погибли за украинское дело».

«Наша борьба за свободу не оборвалась на одном поколении. Она продолжается по сей день. Теперь это наше дело — помнить и не стоять в стороне, бороться и побеждать!» — заявил он.

Рожина удивило, что грабеж называют борьбой за свободу.

«Борись за Украину — грабь почту!» — отметил он.

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Комментарии
В мире , Святослав Шеремета , Борис Рожин
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