Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россия поможет Лукашенко наказать страны Балтии 

Lenta.ru 1 час назад
Россия поможет Лукашенко наказать страны Балтии
Фото: Andrei Stasevich / AP
Правительство России одобрило соглашение о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через российские порты. Заключить его поручено Минтрансу. Соответствующее распоряжение опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ведомство проведет переговоры и после их завершения поставит подпись от имени кабмина. В дальнейшем в документ можно будет вносить изменения, не меняющие его принципиального характера.
Переговоры о поставках белорусских товаров через порты Ленинградской области ведутся последние несколько месяцев. Поводом для них стали санкции стран Балтии, не признавших итоги выборов в Белоруссии и Александра Лукашенко в качестве президента. Минск решил наказать соседние республики и попросил помощи у России.
Проект соглашения подразумевает условие «бери или плати». Белоруссия обязана будет оплачивать услуги портов, даже если реальная перевалка будет меньше. На период 2021-2023 годов предусматриваются поставки 9,836 миллиона тонн.
В первую очередь Белоруссию интересует экспорт нефтепродуктов. Вице-премьер России Александр Новак оценивал объем перевалки в 4-6 миллиона тонн, однако ранее в Москве не подтверждали, что соглашение действительно заключат.
Главной проблемой остается стоимость таких поставок, которая окажется существенно выше, чем через порты стран Латвию и Литву. Инициатива потребует существенных вложений в инфраструктуру — строительство трубопроводов или модернизацию железной дороги. Кроме того, остается и проблема стоимости услуг самих портов.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко даже предложил построить совместный морской порт. При этом деньги белорусской стороны будут иметь российское происхождение. Лукашенко хочет оплатить свою долю частью кредита в 10 миллиардов долларов, который республика получила от России на строительство АЭС.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Последние новости
ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике ФСБ объяснила бесполетную зону над дворцом в Геленджике ФСО ответила на данные об охране дворца в Геленджике ФСО ответила на данные об охране дворца в Геленджике В России выявили 17 741 новый случай коронавируса В России выявили 17 741 новый случай коронавируса
Комментарии 2
В мире , Политика , Александр Новак , Александр Дрозденко , Александр Лукашенко , Минтранс РФ , Правительство РФ , Ленинградская область , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
00:26
Извинения напавшего на машину ФСБ тиктокера сняли на видео
Происшествия
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
00:15
Женщина на иномарке пробила стену стоянки
Происшествия Новости Москвы
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
02:13
Ведущая «Давай поженимся!» показала на видео закулисье передачи
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение