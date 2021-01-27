Россия поможет Лукашенко наказать страны Балтии 

Ведомство проведет переговоры и после их завершения поставит подпись от имени кабмина. В дальнейшем в документ можно будет вносить изменения, не меняющие его принципиального характера.

Переговоры о поставках белорусских товаров через порты Ленинградской области ведутся последние несколько месяцев. Поводом для них стали санкции стран Балтии, не признавших итоги выборов в Белоруссии и Александра Лукашенко в качестве президента. Минск решил наказать соседние республики и попросил помощи у России.

Проект соглашения подразумевает условие «бери или плати». Белоруссия обязана будет оплачивать услуги портов, даже если реальная перевалка будет меньше. На период 2021-2023 годов предусматриваются поставки 9,836 миллиона тонн.

В первую очередь Белоруссию интересует экспорт нефтепродуктов. Вице-премьер России Александр Новак оценивал объем перевалки в 4-6 миллиона тонн, однако ранее в Москве не подтверждали , что соглашение действительно заключат.

Главной проблемой остается стоимость таких поставок, которая окажется существенно выше, чем через порты стран Латвию и Литву. Инициатива потребует существенных вложений в инфраструктуру — строительство трубопроводов или модернизацию железной дороги. Кроме того, остается и проблема стоимости услуг самих портов.