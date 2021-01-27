Венесуэла создаст собственный препарат от коронавируса

Производство нового препарата для лечения коронавируса Carvativir, созданного в Венесуэле , начинается на этой неделе. Об этом объявил во вторник венесуэльский президент Николас Мадуро , передал телеканал Telesur

"Начиная с этой недели [в Венесуэле] начинается массовое производство мощного противовирусного препарата, который будет доступен для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира", — заявил Мадуро на совещании Генерального штаба здравоохранения.

По его словам, Carvativir является высокоэффективным средством для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом.

"Я могу сказать, что после клинических испытаний на больных, биологических тестов в лаборатории с участием всех научных институтов Венесуэлы и других стран доказано, что Carvativir является мощным дополнительным средством для лечения COVID-19", — сказал президент.

Ранее он заявлял, что Carvativir, "более известный как чудодейственные капли Хосе Грегорио Эрнандеса ", на 100% нейтрализует коронавирус. По словам главы государства, препарат применялся для лечения больных средней и тяжелой степени тяжести, которые благополучно выздоравливали. Лекарство в виде капель принимают под язык каждые четыре часа. Мадуро заверил, что оно не имеет никаких побочных эффектов.

Венесуэла намерена экспортировать Carvativir, в частности, на Кубу, в Никарагуа, Боливию, Гаити и в другие страны Карибского бассейна. В то же время Мадуро сообщил, что в первом полугодии в его стране пройдет массовая кампания по вакцинации населения от коронавируса за счет препаратов, приобретенных у России, Китая и Кубы.