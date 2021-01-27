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Грузинский священник предложил «детям-паразитам» умирать маленькими 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Священник в Грузии предложил «детям-паразитам» умирать маленькими
Фото: РИА Новости
Вокруг грузинской церкви разгорается скандал из-за слов священника Тадеоза Саралидзе, который предложил «детям-паразитам» умирать маленькими, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во время службы он, говоря о ситуации с коронавирусом, сказал, что детям нечего его бояться, а быть честными и мужественными приверженцами церкви.

«Делайте такое, что полезно государству, а если нет, если вы будете паразитами сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или в церкви, не лучше ли умереть маленькими, чем вырасти в больших ослов», — сказал духовник.

В ГПЦ эти изречения назвали недопустимыми. На священника будет возложена «ответственность», отметили в ГПЦ.
В связи с этим в социальных сетях Грузии развернулись острые дискуссии. Патриархия считается самым авторитетным институтов в стране.
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В мире , Деловая газета "Взгляд"
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