Священник в Грузии предложил «детям-паразитам» умирать маленькими

Вокруг грузинской церкви разгорается скандал из-за слов священника Тадеоза Саралидзе, который предложил «детям-паразитам» умирать маленькими, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Во время службы он, говоря о ситуации с коронавирусом, сказал, что детям нечего его бояться, а быть честными и мужественными приверженцами церкви.

«Делайте такое, что полезно государству, а если нет, если вы будете паразитами сидеть с телефонами, будете непригодными в спорте или в церкви, не лучше ли умереть маленькими, чем вырасти в больших ослов», — сказал духовник.

В ГПЦ эти изречения назвали недопустимыми. На священника будет возложена «ответственность», отметили в ГПЦ.

В связи с этим в социальных сетях Грузии развернулись острые дискуссии. Патриархия считается самым авторитетным институтов в стране.