Обзор иноСМИ: Китай начал борьбу за превосходство в космосе 

Для борьбы с "новой чумой" предложили создать "новый ВОЗ"

Экс-глава киберштаба Армии обороны Израиля Ярон Розен предложил создать международную организацию, которая будет бороться с «киберчумой» (компьютерными вирусами и хакерскими атаками). В своем материале для Foreign Policy он заявил, что необходимость «кибер-ВОЗ» доказывает недавняя атака на госинституты США , когда хакеры внедряли вредоносный код в широко используемую программу SolarWinds.

«США, обладающие ведущими в мире возможностями по кибербезопасности, могут относительно легко расследовать атаку, но как насчет 183 стран, у которых нет таких ресурсов?» — отметил Розен.

Он предложил представить ситуацию, в которой только десяток стран могли бы диагностировать COVID-19, понять, как он распространяется, какой ущерб может причинить и как его лечить.

«Это, по сути, наша ситуация с кибербезопасностью, — подчеркнул эксперт.

Китайцы рассказали о сверхбыстром российском истребителе

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 является самым быстрым в мире, но в стране уже начали работу над превосходящим его МиГ-41. Как пишет китайское издание Sina, МиГ-41 — это перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата, истребитель шестого поколения, который превосходит аналоги других стран.

По версии издания, дальность обнаружения МиГ-41 вырастет до более чем 500 километров, а оснастят его новой ракетой класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности. Sina предполагает, что МиГ-41 сможет летать на скорости пять Махов и выше.

Китай начал борьбу за превосходство в космосе

Американское издание The Diplomat заявило , что 2021-й обещает стать захватывающим годом для Китая в космосе: 10 февраля китайская экспедиция Tianwen 1 попытается выйти на марсианскую орбиту. Если миссия будет успешной и китайский марсоход совершит посадку, китайцы «с одной попытки догонят марсианские возможности США».

Еще одна важная космическая миссия Китая в 2021 году — запуск постоянной (на десятилетний срок) космической лаборатории «Тяньгун» на низкую околоземную орбиту. Станция будет рассчитана на длительное пребывание трех космонавтов. «Тяньгун» может стать альтернативой Международной космической станции (МКС) после 2025 года.

Британцев уличили в продаже оружия нарушителям прав человека

За последние пять лет британские министры и другие официальные лица одобрили продажу оружия почти 80 процентам стран, на которые распространяются различные санкции. Об этом сообщает The Guardian.

Британцы, в частности, продавали снайперские винтовки в Пакистан, штурмовые винтовки в Кению и военно-морское оборудование в Китай. Экспорт легален, но эксперты считают, что он говорит о «системной неспособности учитывать положение с правами человека»: одной рукой Лондон вводит санкции за нарушения прав человека, другой продает этим же странам оружие.

В Пуэрто-Рико объявили режим ЧП из-за убитых женщин

Власти Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение из-за насилия в отношении женщин: остров охватила волна убийств по «гендерному мотиву». Как сообщает Fox News, каждую неделю там совершается как минимум одно такое убийство.

Глава Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи предложил создать мобильное приложение, которое поможет жертвам гендерного насилия (в том числе геям и трансгендерам) сообщать о нападениях и просить о помощь. Также власти запустят новую программу по наблюдению за женщинами, которые отозвали запретительные судебные приказы в отношении своих обидчиков.