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В Новой Зеландии выявили первый случай COVID-19 более чем за два месяца 

Газета.Ru 1 час назад
В Новой Зеландии выявили первый за два месяца случай COVID-19
Фото: Reuters
Власти Новой Зеландии выявили первый с ноября прошлого года случай заражения коронавирусом COVID-19 за пределом карантинных изоляторов, вероятно, это южноафриканский штамм, передает сайт "Аргументы и факты".
Коронавирус обнаружен у 56-летней женщины из региона Нортленд, которая вернулась из поездки по Европе и находилась в течение двух недель на самоизоляции. Спустя десять дней она вновь сдала тест на коронавирус, у нее выявили COVID-19.
Предположительно, это южноафриканский штамм. В Австралии после данного случая авиасообщение с Новой Зеландией закрыто на трое суток.
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В мире , Австралия , Новая Зеландия
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