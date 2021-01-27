В Новой Зеландии выявили первый за два месяца случай COVID-19

Власти Новой Зеландии выявили первый с ноября прошлого года случай заражения коронавирусом COVID-19 за пределом карантинных изоляторов, вероятно, это южноафриканский штамм, передает сайт "Аргументы и факты".

Коронавирус обнаружен у 56-летней женщины из региона Нортленд, которая вернулась из поездки по Европе и находилась в течение двух недель на самоизоляции. Спустя десять дней она вновь сдала тест на коронавирус, у нее выявили COVID-19.

Предположительно, это южноафриканский штамм. В Австралии после данного случая авиасообщение с Новой Зеландией закрыто на трое суток.