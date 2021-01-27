Китай пообещал силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне 

Китайские власти допускают применение силы в случае, если в ситуацию с Тайванем вмешаются иностранные государства или в регионе активизируются сепаратисты, заявила представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. По ее словам, Пекин уже наглядно предупредил всех о серьезности своих намерений, сообщает Interfax.

Фэнлянь подчеркнула, что китайское руководство «не обещает не применять силу», поскольку намерено быстро и эффективно справиться с возможным иностранным вмешательством или «ничтожным количеством сепаратистов».

В качестве демонстрации серьезности намерений Пекин инициировал проведение учений Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива. Послание в первую очередь адресовано Вашингтону, от которого Пекин раз за разом требует прекратить давление на Тайвань.

В начале января, как сообщал «Рамблер», лидер КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Он приказал бойцам Народно-освободительной армии пребывать в состоянии полной боевой готовности и при необходимости начинать действовать незамедлительно.

Он также акцентировал внимание военного руководства на подготовке военнослужащих. Лидер КНР призвал активнее внедрять в учения современные технологии в области ВПК: например, компьютерное моделирование и онлайн-бои. Аналитики отмечают, что заявление Си Цзиньпина скорее всего связано с напряженными отношениями Китая с Индией и Тайванем. При этом эксперты подчеркивают, что если в прошлом году китайское руководство настраивало своих военных на «сдерживание войны», то с начала этого года риторика резко изменилась.