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Китай пообещал силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне 

Павел Тиунов 1 час назад
Китай пообещал силовой ответ на вмешательство в дела Тайваня извне
Фото: Reuters
Китайские власти допускают применение силы в случае, если в ситуацию с Тайванем вмешаются иностранные государства или в регионе активизируются сепаратисты, заявила представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. По ее словам, Пекин уже наглядно предупредил всех о серьезности своих намерений, сообщает Interfax.
Фэнлянь подчеркнула, что китайское руководство «не обещает не применять силу», поскольку намерено быстро и эффективно справиться с возможным иностранным вмешательством или «ничтожным количеством сепаратистов».
В качестве демонстрации серьезности намерений Пекин инициировал проведение учений Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива. Послание в первую очередь адресовано Вашингтону, от которого Пекин раз за разом требует прекратить давление на Тайвань.
В начале января, как сообщал «Рамблер», лидер КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Он приказал бойцам Народно-освободительной армии пребывать в состоянии полной боевой готовности и при необходимости начинать действовать незамедлительно.
Он также акцентировал внимание военного руководства на подготовке военнослужащих. Лидер КНР призвал активнее внедрять в учения современные технологии в области ВПК: например, компьютерное моделирование и онлайн-бои. Аналитики отмечают, что заявление Си Цзиньпина скорее всего связано с напряженными отношениями Китая с Индией и Тайванем. При этом эксперты подчеркивают, что если в прошлом году китайское руководство настраивало своих военных на «сдерживание войны», то с начала этого года риторика резко изменилась.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Си Цзиньпин , Госсовет КНР , Интерфакс
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