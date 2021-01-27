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Посол Шри-Ланки в России привился вакциной «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Посол Шри-Ланки в России привился вакциной «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Посол Шри-Ланки в Москве Михалгаланде Дураге Ламаванса во вторник привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V", чувствует себя "отлично" и отмечает профессионализм врачей, сообщило посольство этой страны РИА Новости.

"Самочувствие и настроение у него отличное, ни один из возможных симптомов не проявился. Он также отметил профессионализм врачей, поставивших прививку. Как врач он обращает внимание на многие детали", — сказал представитель дипведомства.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Общество , ЕС , ВОЗ , РИА Новости , Алжир , Аргентина , Боливия , Венгрия , Венесуэла , Москва , Палестина , Парагвай , Сербия , Шри-Ланка
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