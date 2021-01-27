На акциях протеста в Нидерландах задержали 33 человека

Полиция Нидерландов задержала на акциях во вторник 33 человека, но в целом четвертый вечер после введения в стране комендантского часа прошел относительно мирно, сообщает портал Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает нидерландская вещательная корпорация NOS, 33 человека были задержаны в Роттердаме , в основном, за незаконное собрание и отказ в предоставлении документов, удостоверяющих личность. В одном из районов Амстердама полиции удалось разогнать группу молодых людей, которые поджигали фейерверки. В Маастрихте и Хертогенбосе, чтобы "защитить города от протестующих", на улицы вышли футбольные фанаты, однако, как позже выяснилось, санкцию на патрулирование от полиции они не получали. В других городах, как отмечают СМИ, группы молодых людей расходились после получения соответствующего указания.

"Мы держим ситуацию под контролем, мы говорим с людьми…Не было причины привлекать подразделения быстрого реагирования и другие силы, ситуация отличается от вчерашней", — сообщил во вторник вечером глава полиции Виллем Вулдерс

Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде городов Нидерландов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.

В стране с 23 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.

Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.