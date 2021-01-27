"22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена", — цитирует его в среду интернет-портал Klymenko Time в своем Telegram-канале.