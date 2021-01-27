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Москва

На Украине против Байдена и Порошенко открыли два уголовных дела 

ТАСС 40 минут назад
Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

"22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена", — цитирует его в среду интернет-портал Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Адвокат назвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.
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В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркач настаивал, что материалы он получил от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко. После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата Рады в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщили, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.
С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи вице-президентом США, он якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на $1 млрд В свою очередь необходимость отправить Шокина в отставку вызвал интерес Генпрокуратуры к деятельности сына Джозефа Байдена Хантера в руководстве украинской газовой фирмы Burisma.
11 января Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу". В список были внесены бывшие представители правительства Украины Константин Кулик, Александр Онищенко и Андрей Телиженко, действующий член парламента Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Дубинский, а также помощники Деркача Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Кроме того, под санкции попали информационные порталы Only News и "Скептик", которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и "Эра-медиа", которые, по версии Вашингтона, "распространяли ложные сведения в интересах Деркача".
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В мире , Видео , Александр Онищенко , Андрей Деркач , Антон Симоненко , Константин Кулик , Андрей Телиженко , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Дмитрий Ковальчук , Александр Дубинский , Петр Журавель , Казначейство США , Генпрокуратура РФ , Правительство Украины , Верховная Рада
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