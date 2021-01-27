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В Киргизии задержали бывшего премьер-министра 

Lenta.ru 33 минуты назад
В Киргизии задержали бывшего премьер-министра Абылгазиева
Фото: РИА Новости
Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра республики Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, бывшего главу правительства вызвали на допрос 26 января, после этого он был задержан. Причина произошедшего не уточняется, о заведении уголовного дела против политика не известно. Ранее финансовая полиция запретила Абылгазиеву выезжать из страны из-за скандала о продаже радиочастот по заниженным ценам.
В мае 2020 года киргизский депутат Жанар Акаев заявил, что кабмин незаконно продал две радиочастоты по заниженной стоимости. По его мнению, сделку не могли осуществить без ведома премьера. Парламентарий оценил ущерб в 5 миллиардов сомов (около 4,6 миллиарда рублей). Вскоре Абылгазиев взял краткосрочный отпуск, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие. 15 июня он подал в отставку.
Позже генеральная прокуратура Киргизии инициировала расследование. По делу о коррупции в Государственном агентстве связи были задержаны пять человек, в том числе сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.
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В мире , ГКНБ КР , МВД , ИА Sputnik , Кыргызстан
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