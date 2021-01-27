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Москва

Украинку затравили за желание посетить Россию 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Украинку затравили за желание посетить Россию
Фото: РИА Новости
Популярного TikTok-блогера Таисию Маламан затравили на Украине за то, что она высказала желание поехать в Россию. Об этом рассказал в своей колонке на портале «Ліва» журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук.
По его словам, своими планами украинка поделилась в ходе стрима на площади Независимости.

«Причем, из контекста ясно, что Таисия имела в виду самую обыкновенную туристическую поездку, которая не нарушает никакие нормы законодательства Украины», — подчеркнул Манчук.

После этого девушку начали травить в соцсетях, она сама и ее семья начала получать угрозы, ее личные данные были обнародованы и внесены в базу «Миротворца». А сеть магазинов «Алло», которую рекламировала блогер, поспешила разорвать с ней сотрудничество, опасаясь нападения ультраправых, отметил он.
При этом киевский журналист Денис Гороховский напомнил в своем аккаунте в Facebook, что Таисия Маламан выросла на Украине, где «запрещены российские сервисы и соцсети, где телевизор и кинотеатр на украинском, где Россия — страна-агрессор».

«Дети не прониклись идеологией. Тут важно отметить, что девочка не топила за РФ, а просто сказала, что, выбирая между поездкой по Украине или РФ, выбрала бы Россию, потому что Украину уже объездила. (…) Она искренне не понимает (и это нормально), за что ее начали травить, она же не сказала ничего крамольного. Повторюсь, пропаганда последних семи лет действует на идиотов, но не действует на детей», — подчеркнул он.

«Рамблер» писал, что ранее украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства.
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В мире , Происшествия , Андрей Манчук , Денис Гороховский
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