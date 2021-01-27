Коллекцию оружия КГБ выставили на аукцион в США 

Крупная коллекция предметов времён холодной войны, принадлежащая владельцу музея шпионажа КГБ Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису, уйдёт с молотка в США . На аукцион выставляется в том числе оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР.

Музей Урбайтиса пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Литовец почти 30 лет собирал вещи, связанные с КГБ. Теперь на продажу выставляются миниатюрные пистолеты, которые можно спрятать в губной помаде и авторучке, а также специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице, портсигаре и перстне.

Одним из самых дорогих лотов, который оценивается почти в 4400 фунтов стерлингов, является специальный набор для сверления узких отверстий в стенах. В них затем можно было вставить микрофоны и камеры. За всё собрание музея его хозяева надеются получить 365 000 фунтов.