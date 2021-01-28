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Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России 

Lenta.ru и ещё 2 12 минут назад
Лукашенко сравнил протесты в Белоруссии и России
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протестные акции в Белоруссии и России. Видеозапись с совещания главы государства опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска», — сказал Лукашенко.

По его словам, главное отличие между белорусскими и российскими событиями состоит в том, что в России «будут качать вдолгую».

«Они прекрасно понимают, что блицкриг осуществить невозможно. Вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна [Алексея Навального], это только начало», — считает Лукашенко.

Ранее 28 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил оппозиционеров в попытке установить режим «фашиствующей демократии».
22 января бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская спрогнозировала вторую волну протестов в стране. По ее словам, массовые демонстрации в Белоруссии возобновятся весной — в настоящее время протестные акции не такие масштабные из-за холода, пояснила лидер оппозиции.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на предстоящем Всебелорусском народном собрании могут быть обозначены поправки в Конституцию. Их принятие возможно лишь на референдуме. По его словам, конституционная реформа коснется политического устройства, а не экономики. Лукашенко при этом подчеркнул, что за последние годы в стране многое сделано в направлении либерализации правовых норм.
В Белоруссии почти полгода продолжаются акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
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