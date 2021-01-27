Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 

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Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg

Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из немногих стран Европы , которая еще не приступила к вакцинации.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ред.) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — говорится в статье.

По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.

При этом России, по их словам, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует поставить в ДНР и ЛНР в январе 145 тысяч доз вакцины "Спутник V".

"Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом", — считают журналисты.

Кроме того, вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в Сербии , а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе , санкционировавшей использование российского лекарства, отметили журналисты.