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Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 

РИА Новости и ещё 2 40 минут назад
Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, пишет агентство Bloomberg.
Также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики.
Авторы статьи обратили внимание, что Украина — самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации.

"Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — Прим. ред.) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)", — говорится в статье.

По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.
При этом России, по их словам, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует поставить в ДНР и ЛНР в январе 145 тысяч доз вакцины "Спутник V".

"Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом", — считают журналисты.

Кроме того, вакцина "Спутник V" уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отметили журналисты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Владимир Зеленский , ЕС , Bloomberg , Киев , Москва , Республика Крым
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