Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию 

В начале декабря партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" была доставлена в Сербию для проведения клинических испытаний. Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95%.
Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран.