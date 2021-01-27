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Москва

Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию 

Вадим Дроздов 14 минут назад
В начале декабря партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" была доставлена в Сербию для проведения клинических испытаний. Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95%.
Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран.
В мире , Видео , Российский фонд прямых инвестиций
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