Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать. Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.
В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его и вовсе практически невозможно.
Теперь на улицах Уханя снова много людей и кипит ночная жизнь. Видео о том, как выглядит постпандемический город сегодня.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
02:45
Занятия на симуляторе Су-34 показали на видео
Армия
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
01:11
Видео доставки вакцины «Спутник V» в Сербию
В мире
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
01:42
Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни
В мире
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение