Видео возобновившейся в Ухане ночной жизни 

Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать. Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.

В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его и вовсе практически невозможно.

Теперь на улицах Уханя снова много людей и кипит ночная жизнь. Видео о том, как выглядит постпандемический город сегодня.